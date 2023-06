Juve, la vittoria non basta: il prossimo anno sarà (forse) Conference

Nonostante la vittoria contro l'Udinese, la Juve la prossima stagione non giocherà l'Europa League: bianconeri in Conference (forse)

Sarebbe bastato fare un punto in più della Roma per superare i giallorossi in classifica e qualificarsi alla prossima Europa League. A causa del gol di Dybala, però, la squadra di Mourinho ha battuto lo Spezia rendendo così vani gli sforzi della Juve.