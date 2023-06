Allegri: “Nessuna trattativa per la risoluzione. Sono a disposizione…”

Sul futuro: "Domani intanto vado in vacanza, torno a casa. La società dovrà pianificare da dove ripartire, mi metto a disposizione come sempre a favore dell'azienda. Risoluzione contratto? Non c'è nessuna trattativa, ho due anni di contratto. Lavorerò con quello che la società mi mette a disposizione come ho sempre fatto. La società in questi 30 giorni avrà tempo per programmare".