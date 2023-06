Chiesa: “Molto contento per il gol, annata difficile per me”

Ecco le parole di Federico Chiesa subito dopo la fine di Udinese-Juventus ai microfoni di Sky: "Sono contento per il gol di stasera, vediamo cosa succede. Noi saremmo in Champions , solo che ci hanno tolto i punti e abbiamo dovuto pensare ad altro. Però il nostro campionato penso che l'abbiamo fatto. È ovvio che con la penalizzazione stasera ci siamo giocati altro".

Sulla stagione: "È stata molto difficile per me, rientravo da un brutto infortunio e ci ho messo tanto, dieci mesi, è ovvio che non è stato semplice. Pensiamo alla Nazionale e a fare bene".