Juve U23, Zauli: “Siamo delusi e arrabbiati. Abbiamo giocato una brutta partita”

L'allenatore dell'Under 23 parla della sconfitta contro la Pergolese

Dopo il ko in casa con il Benevento, anche la Juventus Under 23 ha registrato una brutta sconfitta in Campionato nel recupero del campionato di Serie C. Ad analizzare la sconfitta per 2 a 4 con la Pergolese è stato l'allenatore della squadra bianconera, Lamberto Zauli: "Non so se ha influito la sosta, però la situazione è questa e dobbiamo adattarci. Oggi non c’è niente da salvare, è stata la peggior partita della stagione, anche peggio del 4-0 subito contro il Lecco. Abbiamo fatto male tecnicamente, siamo stati lenti e non abbiamo mai messo in difficoltà gli avversari con il palleggio. Loro hanno disputato una gara coraggiosa e hanno meritato di vincere".