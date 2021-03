Juve U23-Pergolettese finisce 2-4: bianconeri avanti ma poi vengono travolti dagli ospiti

Di seguito la cronaca del match della Primavera

Si è da poco concluso il match dei giovani bianconeri tra la Juventus Under 23 allenata da Zauli e la Pergolettese, con il punteggio quasi tennistico di 2-4 in favore degli ospiti. La sbloccano subito i padroni di casa con Brighenti ma la gioia del vantaggio dura poco, perchè da qui in poi sarà totale assedio Pergolettese che rifilerà ben 4 reti alla Vecchia Signora, la quale riesce ad accorciare le distanze solamente nei minuti di recupero.