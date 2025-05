Juve U20, Magnanelli: “Playoff? Cerco di essere il più tranquillo possibile”

Le parole dell'allenatore della Juve U20 Magnanelli in vista della sfida dei playoff scudetto contro la Fiorentina

Intervenuto in vista della sfida contro la Fiorentina valida per i playoff scudetto, l’allenatore della Juve U20 Magnanelli ha detto: “Playoff?Nella mia carriera ho giocato tante gare di questo tipo, ma tutte da giocatore. Sarà la prima volta, invece, che affronterò una fase finale da allenatore, di conseguenza cambia la prospettiva con la quale prepari un evento di questo tipo. In questo ruolo, come è giusto che sia, si hanno più pensieri perchè sono maggiori i dettagli da preparare e anche le responsabilità. In testa ho un’idea ed è quella di vivere di sensazioni, cercando di trasmetterle ai ragazzi. Cerco di essere il più tranquillo possibile perchè voglio che lo siano anche i miei giocatori».

Juve U20, le parole di Magnanelli

Sulla Fiorentina: “La nostra preparazione alla gara contro la Fiorentina è avvenuta come tutte le altre partite disputate in regular season, sia tatticamente che tecnicamente. Siamo consapevoli che la posta in palio sia alta perchè si tratta di una gara del play-off e sappiamo anche di avere soltanto un risultato a disposizione. Non sarà facile perchè affronteremo una squadra forte, che ha grande qualità e può contare su individualità importanti. Credo che abbia trovato, dopo un periodo negativo, una buona solidità difensiva e questo aspetto sicuramente la aiuterà nella partita di domani. Noi ci giocheremo le nostre carte con spensieratezza e divertendoci. I ragazzi hanno compiuto un percorso straordinario in questa stagione e sicuramente non sarà l’esito di questo play-off a cambiare il giudizio su quanto compiuto. È chiaro che sarebbe una grandissima soddisfazione giocare la semifinale Scudetto contro la squadra che ha chiuso la regular season al primo posto, ma a questo scenario ci penseremo in caso di esito positivo nel match contro la Fiorentina. Adesso dobbiamo stare sereni, ma concentrati e pensare soltanto alla prossima sfida che è la più importante“. Nel frattempo arriva una news di calciomercato: Vlahovic-Juve, colpo di scena possibile <<<