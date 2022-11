Juve U19, il bilancio della prima parte di stagione: bianconeri promossi

Il sito della Juventus ha analizzato la prima parte di stagione della squadra Primavera, guidata dall'ex bianconero Paolo Montero.

redazionejuvenews

Con l'ultima partita contro la Roma, anche il campionato Primaveraha concluso la prima parte di stagione, ed ora è quindi il momento di analizzare il percorso dei bianconeri. Ecco la nota della Vecchia Signora: "Il 12 novembre scorso è terminata la prima parte di stagione della Juventus Under 19. Si è chiusa con una sconfitta sul campo della capolista Roma, ma questo risultato non ha di certo oscurato il percorso di questa squadra in questi primi mesi sotto la guida di Paolo Montero. E basterebbero due semplici dati per sintetizzare positivamente questa prima parte di annata: secondo posto in classifica in campionato, soltanto alle spalle della formazione giallorossa (con la quale i bianconeri si sono giocati il primato nell'ultima giornata prima della sosta), ma con il migliore attacco (34 reti segnate nelle prime 12 giornate) e qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Youth League al termine di un girone di ferro con PSG, Benfica e Maccabi Haifa.

Oltre a questi ottimi traguardi, però, la formazione allenata dal tecnico uruguaiano ha stupito per il suo grande carattere, oltre che per la sua enorme qualità tecnica. La nostra Primavera ha assunto, in tutto e per tutto, le "sembianze" di Paolo Montero e questa peculiarità ce la saremmo potuti aspettare sin dal primo giorno di lavoro, come ci aveva detto nella sua prima intervista da neo allenatore bianconero.

La squadra di Paolo Montero diverte, tanto. E ci auguriamo che il 2023 possa essere la prosecuzione di quanto visto in questa seconda parte di 2022: un anno ricco di spunti positivi, da trasformare in vittorie sul campo. E non possiamo non chiudere con le straordinarie emozioni che ci ha regalato la gara di ritorno contro il PSG, un'altra di quelle partite dai mille volti, dai mille capovolgimenti di fronte e dalle emozioni uniche. Un'altra di quelle partite che ti fanno amare questa squadra". Ma intanto arrivano grosse novità sul mercato della Juve: primo colpo bloccato, vice Vlahovic e tanto altro<<<