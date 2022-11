Primo colpo bloccato, addio pesante e vice Vlahovic: esplode il mercato della Juve

Mentre si avvicina inesorabile l'inizio dei Mondiali in Qatar, in Italia si guarda più malinconicamente al calciomercato che alla rassegna calcistica mondiale. Certo che la Juve potrà ammirare tanti suoi campioni impegnati nella competizione, ma il focus della dirigenza piemontese sarà più che altro rivolto alle prossime mosse in sede di campagna acquisti. Lo staff di Cherubini si sta già muovendo con determinazione su alcuni obiettivi ormai dichiarati e su qualche nuovo nome che farebbe molto comodo nella rosa di Allegri. Nella raffica di oggi vi raccontiamo le ultime notizie di mercato in ottica Juventus. Ci sono i presupposti per costruire una grandissima squadra<<<