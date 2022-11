Mondiali Qatar, le maglie delle 32 Nazionali: qual è la più bella?

Ci siamo. Il tanto atteso Mondiale in Qatar sta per prendere il via, senza la nostra Italia. Il fischio d'inizio della prima gara è previsto per domenica 20 novembre alle 17, ora italiana. A sfidarsi saranno la nazionale padrona di casa e l'Ecuador. Ricordiamo che la competizione iridata è strutturata in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Si qualificano le prime due di ogni raggruppamento.