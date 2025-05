Juve, Tudor boccia Adzic e Conceicao: “Cambio? Mi sono scusato ma lo rifarei”

Non capita spesso di entrare in campo e venire poi sostituito dopo appena 9 minuti di gioco. È quello che è successo ad Adzic in Lazio-Juve. Tudor ha infatti schierato in campo il talento bianconero al posto di Kolo Muani, per poi rimandarlo in panchina dopo neanche 10 minuti di gioco, sostituito a sua volta

Non capita spesso di entrare in campo e venire poi sostituito dopo appena 9 minuti di gioco. È quello che è successo ad Adzic in Lazio-Juve. Tudor ha infatti schierato in campo il talento bianconero al posto di Kolo Muani, per poi rimandarlo in panchina dopo neanche 10 minuti di gioco, sostituito a sua volta da Vlahovic. Una scelta strana, che non dipende da un infortunio quanto più da motivi tattici. Sorte simile anche per Conceicao, anche lui sostituito dopo essere subentrato nel secondo tempo.

Juve, la spiegazione di Tudor

Juve, la spiegazione di Tudor

Al termine della partita l'allenatore della Juve Igor Tudor ha spiegato: "Devo spiegare i cambi perché vengono fatti sempre per il bene della squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma prima ho chiesto scusa a due giocatori subentrati che sono usciti, di solito non faccio queste cose ma era un cambio giusto per il bene della squadra. A Gatti vanno fatti i complimenti, viene da una frattura e senza un minuto di allenamento è venuto in panchina. Mi ha detto di buttarlo dentro anche senza allenamento, è entrato da leader di questa squadra".