Juve, il tridente pesante ha convinto: che fine farà Cuadrado?

Contro il Verona Allegri ha schierato in campo il tridente pesante con Morata, Vlahovic e Dybala. In questa Juve ci sarà spazio per Cuadrado?

redazionejuvenews

La Juventus ha trovato la sua nuova stella: Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha completamente cambiato la formazione bianconera, dando nuove energie fisiche e mentali alla squadra di Massimiliano Allegri. Parliamoci chiaramente: dopo l'addio di Cristiano Ronaldo la Juve aveva perso la sua bussola e per la prima metà di questa stagione è stata alla ricerca della retta via. I bianconeri in più occasioni sono sembrati spaesati, senza un'idea di gioco precisa e con diverse lacune. Per questo la dirigenza ha voluto dare un segnale forte, acquistando uno dei più forti attaccanti in circolazione. Proprio quello di cui c'era bisogno.

Contro l'Hellas Verona il classe 2000 è partito subito titolare, trovando il suo primo gol in maglia bianconera dopo pochi minuti di gioco, su assist di Dybala. Allegri ha infatti deciso di schierare un tridente decisamente offensivo formato da Morata, Vlahovic e Dybala. un esperimento pienamente riuscito. La Juve grazie alla presenza in campo di tre attaccanti è sembrata molto più pericolosa e al tempo stesso non si è scoperta in fase difensiva. C'è però un problema. Tra gli undici giocatori scesi in campo contro i gialloblù non era presente Juan Cuadrado. Il terzino colombiano fin qui era stato un titolarissimo ma ora il suo posto in squadra potrebbe essere a rischio. Schierare in campo Cuadrado sulla linea dei difensori rischia di togliere equilibri alla squadra, che rischierebbe di essere troppo squilibratain avanti.

Interrogato sull'argomento, Allegri ha detto: "Dove giocherà? Abbiamo tante partite da giocare, ci sarà spazio per tutti. Cuadrado è un giocatore straordinario, ha giocato cinque partite di campionato, poi è andato in nazionale. E' normale che ci sia bisogno di recuperare, fisicamente e mentalmente". Gli impegni bianconeri sono tanti e ci sarà spazio per tutti, anche e soprattutto per Cuadrado. Già contro il Sassuolo, infatti, il colombiano potrebbe ritrovare la maglia da titolare.