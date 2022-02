CR7 campione indiscusso, anche nelle aste: cifre folli per una sua figurina

Cristiano Ronaldo è l'uomo dei record: una rarissima figurina dell'ex Juve è stata venduta all'asta per ben 70000 euro

redazionejuvenews

Cristiano Ronaldo è da sempre un top player, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Nel corso della sua lunga carriera il portoghese ha stabilito una miriade di record, da molti considerato il prototipo del calciatore ideale, in grado di unire tecnica, talento e tanta forza di volontà. CR7, infatti, è una macchina perfetta... e una macchina da soldi. Pensare a lui come soltanto un calciatore: il classe 1985 è una vera e propria multinazionale ambulante, che trasforma in oro tutto quello che tocca.

Deve saperlo bene la casa d'aste Goldin, che ieri ha venduto una rarissima figurina Panini di Cristiano Ronaldo per circa 70000 euro. Jamie Salt, direttore della casa d'aste, ha presentato l'oggetto da collezione dicendo: “Questa carta presenta uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi nella sua prima carta collezionabile con licenza ufficiale, altrimenti nota nel settore come una ‘vera carta da principiante’. Faceva parte di un set prodotto esclusivamente in Italia per il solo mercato portoghese. Pochi esemplari di questa carta (circa 200) sono sopravvissuti nel corso degli anni: molte persone le hanno gettate via o bruciate e ancora meno copie sono sopravvissute in ottime condizioni. Questa carta è solo una delle 22 copie esistenti ad aver ricevuto la Gem Mint 10 da PSA, il che significa che è praticamente impeccabile”. Vista la cifra a cui questa carta è stata venduta, prima di buttare vie le vostre collezioni di figurine fateci un pensierino.

In estate CR7 ha lasciato la Juventus, decidendo di tornare al Manchester United. I bianconeri dopo un periodo difficile sembrano ora essere tornati su buoni livelli, anche grazie a DV7, meglio noto come Dusan Vlahovic. Il serbo è stato acquistato per trascinare la squadra a suon di gol: riuscirà a non far rimpiangere l'altro numero 7? La rete all'esordio fa ben sperare ma la strada è ancora lunga.