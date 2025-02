Juve, Trevisani critico: “Vlahovic con Kolo? Già fanno fatica ad avere equilibrio…”

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della Juve di Thiago Motta: le sue parole

Cinque gol in tre partite giocate: basterebbero questi numeri per rendere Kolo Muani l’attaccante titolare della Juve da qui al termine della stagione. Il francese ha avuto un impatto incredibile sulla squadra di Motta, subito integrato negli schemi tecnici e tattici del tecnico bianconero. Eppure lasciare in panchina uno come Vlahovic, che nonostante tutti i limiti resta comunque un bomber di livello, sembra uno spreco. Possibile vederli in campo insieme? Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Riccardo Trevisani ha spiegato: “Vlahovic e Kolo Muani insieme? Se già fanno fatica ad avere equilibrio con un attaccante, pensa con due”.

Juve, le parole di Trevisani

Trevisani ha poi parlato del match contro il Como, sottolineando le difficoltà evidenti della squadra di Motta: “Come dicevo l’anno scorso giocando come contro il Como non vinci tante partite. Ne vinci poche giocando così, ma si possono fare degli aggiustamenti per fare meglio, magari rinunciando a Nico Gonzalez e mettere qualcuno che faccia meglio, magari rinunciando a Koopmeiners e mettendo Thuram. Ci sono delle cose che si possono fare, di sicuro giocando come a Como vinci una volta ogni cinque“. Nel frattempo Giuntoli è al lavoro per rinnovare il contratto di McKennie <<<