Juve, Trevisani: “Allegri male i primi due anni. Su questo vediamo…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato del lavoro di Massimiliano Allegri alla Juventus . Ecco le sue parole: " Allegri gioca più male che bene. Nella sua carriera ma è chiaro che se ha un centrocampo di questo tipo o migliore è più facile giocare bene. Siccome il giudizio va fatto su quello che vediamo in questa stagione non si può parlare male dell'allenatore come Allegri che è assolutamente il fuoriclasse della Juventus che gioca in questo modo e sta ottenendo questi risultati, ma non si può parlare bene degli anni scorsi. Da quando è tornato Allegri ha fatto male nel primo anno e malissimo il secondo poi vediamo".

Trevisani ha proseguito: "La differenza tra Juventus e Inter adesso sta nell'Atalanta perché la Juventus ha pareggiato a Bergamo e l'Inter ha vinto. Per il resto stanno lì, hanno perso con il Sassuolo e pareggiato contro il Bologna. Giocano in maniera diversa, la Juventus è la squadra migliore in fase di non possesso, l'Inter in quella di possesso quindi di fatto si fronteggiano in questa maniera. C'è a chi piace più un tipo di calcio e a chi un altro".