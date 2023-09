Juve, tra rinnovi e campo: contro la Lazio si prevedono 41mila spettatori

Il popolo juventino si sta riavvicinando allo stadio dopo le turbolente vicende giudiziarie che hanno turbato l'ambiente. Entusiasmo alimentato anche dal senso di appartenenza dimostrato da diversi giocatori bianconeri, ormai 'bandiere' di questa Juve. Dalla prima in casa con il Bologna è stato un crescendo di presenze allo stadio. Per il prossimo impegno casalingo si riparte dai 39mila spettatori registrati contro i rossoblù. E per la sfida contro la Lazio si prevede il tutto esaurito all'Allianz (con circa 41mila posti), nonostante i prezzi non del tutto abbordabili di quest'anno. Basti pensare che proprio nella giornata di ieri per un posto in tribuna est si è arrivati a spendere 189€, come rivela oggi 'La Repubblica'. Per il prossimo 16 settembre alle ore 15.00 -oltre a Sarri- torneranno a Torino due ex volti bianconeri -Pellegrini e Rovella- passati in biancoceleste durante questa sessione estiva di mercato.