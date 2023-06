Juve, tra addii e cedibili: la situazione in uscita dei bianconeri

Juve verso il sacrificio

Come se non bastasse, la Juventus potrebbe optare per un ulteriore addio. Questa volta, a differenza in particolar modo del caso Rabiot, quella della società bianconera sarebbe una scelta. I pesanti ingaggi di cui il club si liberà non sarebbero sufficienti per organizzare un eventuale sontuosa campagna acquisti. Ecco perché la Juve potrebbe ragionare sulla cessione di un pezzo pregiato della squadra. Se così fosse, la scelta ricadrebbe su due profili, ovvero quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Al momento, quello che sembrerebbe maggiori pretendenti sarebbe l'attaccante serbo. Ma attenzione alla Premier League: secondo La Gazzetta dello Sport, il Liverpool sarebbe vigile sull'esterno italiano. In caso di un offerta adeguata, non sarebbe da escludere che la Juventus si privi del giocatore. E in realtà, non è neppure da escludere che di fronte a una cifra complessiva attorno ai 120 milioni di euro, il club non possa rinunciare a entrambi.