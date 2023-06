Mercato Juve / Addio Di Maria! Al suo posto dopo 6 anni può tornare lui

Dopo una sola stagione a Torino Angel Di Maria si prepara a lasciare alla Juve. L'attaccante argentino sarebbe dovuto essere il giocatore in grado di dare qualità e esperienza all'attacco bianconero, ma tra infortuni e prestazioni deludenti non è mai riuscito a convincere fino in fondo. A fine mese il suo contratto scadrà e i discorsi per il rinnovo sono ormai fermi: la dirigenza della Vecchia Signora ha deciso di non puntare più su di lui. Non a caso Fagioli ha già salutato il Fideo, e lo stesso sono pronti a fare milioni di tifosi bianconeri. Ora la Juve dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo attaccante: possibile ritorno a sorpresa.