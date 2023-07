Juve, tutte le informazioni sulla tournèe in USA: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con tutte le informazioni relative alla tournèe, che inizierà il prossimo 21 luglio. Ecco il comunicato: "Dal 21 luglio 2023 al 3 agosto, la Juventus sarà negli Stati Uniti per partecipare al Soccer Champions Tour 2023. San Francisco, Los Angeles - come nel 2022 - e poi Orlando. Queste le tappe dello Juventus Summer Tour che vedrà i bianconeri impegnati prima in California e poi in Florida in tre amichevoli di prestigio contro Barcellona, Milan e Real Madrid.