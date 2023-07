Juve, Kovacevic si sbilancia: “Lukaku? Io mi terrei Vlahovic”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Darko Kovacevic ha detto: “ Io mi terrei Vlahovic . L’ho sempre detto che è un grandissimo giocatore ed ha solo 23 anni. Mi piacerebbe che restasse ancora alla Juventus dopo una stagione difficile, ha ancora ampi margini di miglioramento. Se fossi Vlahovic rimarrei a Torino”. Lo scorso anno il serbo però ha deluso: “ Quello che ha passato è stato un anno particolare tra la pubalgia e pochi gol segnati . Non dimentichiamoci che ha giocato il Mondiale da infortunato, recuperare da un problema del genere non è mai semplice e soprattutto ci vuole tempo per essere di nuovo al 100%. Spero che Dusan inizi bene questa stagione perché da juventino lo voglio vedere protagonista”.

In caso di addio di Vlahovic la Juve pensa a Lukaku: può essere il sostituto giusto per l'attacco bianconero? “Può essere. In ogni caso Lukaku è un ottimo attaccante, ha capacità per giocare in una grande squadra come la Juventus - ha detto Kovacevic -. Però tra i due scelgo Vlahovic perché ha ancora molto da dimostrare ed ha molte motivazioni in più rispetto a Romelu. Non è solo una questione di età. Basti pensare ad una cosa: se le big in Spagna, il Psg ed il Bayern Monaco sono interessate a Dusan ci sarà un motivo, no?”.