La Juventus e gli Stati Uniti: un legame forte e duraturo

È stata una bellissima esperienza e un’occasione per ritrovare, nella “sua” New York, anche Andrea Pirlo all'epoca in forza al New York City FC. Ci sarà un bis statunitense nel 2018, con amichevoli in New Jersey, Georgia e a Washington. Per rivedere, poi, i bianconeri negli States bisognerà attendere il 2022. GLI ULTIMI DUE ANNI Anche nel 2022 gli Stati Uniti sono la destinazione scelta dalla Juve. Le location? Las Vegas, Dallas e Los Angeles le tre tappe per affrontare in amichevole Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid. Una tournée, quella passata, che ha visto i bianconeri protagonisti anche fuori dal campo. Riassumere tutte le emozioni è davvero difficile! Qui un esempio. Che serata con i The Lumineers! Emozioni fortissime, attimi speciali che abbiamo voluto vivere anche con voi e adesso, a pochi giorni da un nuovo viaggio - sempre negli Stati Uniti - non vediamo l'ora di partire".