Torino, brutte notizie per Juric in vista della Juve: out Vlasic

Brutte notizie in casa Torino, che in vista del derby della Mole contro la Juve dovrà fare a meno di Vlasic. Ecco il comunicato del club: “Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica al video, il tecnico Ivan Juric ha diretto una sessione di preparazione al derby in calendario martedì 28 febbraio. Terapie per Ronaldo Vieira (post lesione al tendine del bicipite femorale sinistro) e per Nikola Vlasic (distrazione mio fasciale del muscolo retto femorale della coscia destra)". I tempi di recupero del trequartista croato sono stimati in circa 3 settimane: contro la Juve non ci sarà.