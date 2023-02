Torino, Buongiorno: “Juve? In città si sente già l’atmosfera del derby”

"Molti amici tifano Toro, ma altri sono della Juve: la sento molto - ha rivelato il difensore italiano. In famiglia sono tutti granata, cercano di caricarmi e si raccomandano per la partita. Fantacalcio? Mi comprano e mi mettono in campo, anche se io non sono riuscito a comprarmi perché mi rialzano troppo all’asta".