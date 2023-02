Juve, Brio: “Derby? Essere più forti sulla carta non è mai abbastanza”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex bianconero Sergio Brio ha parlato del derby della Mole: "Che partita sarà? Un derby, basta la parola. In gare così essere più forte sulla carta non è mai abbastanza. La Juve se lo ricordi. Oggi la distanza tra Juve e granata è più netta, anche se la penalizzazione ha ridotto il divario in classifica ad appena un punto. Non è facile giocare con il -15 nella testa. Per me in Serie A ha ancora chance di raggiungere l’Europa. E addirittura un posto per la prossima Champions. Davanti, a eccezione del Napoli, non è che stiano correndo molto. La Juve può fare l’impresa, perché la società e Allegri mi sembra stiano riuscendo a tenere la squadra sul pezzo, nonostante le vicende extra-campo. Poi è chiaro, con questa classifica non puoi permetterti passi falsi, a cominciare proprio dal derby di domani...".