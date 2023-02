Mara Maionchi: “Conte è forte, mi piacerebbe che tornasse”

La produttrice discografica, conduttrice radiofonica e noto volto televisivo ha parlato del suo tifo per la Juventus e di una sua speranza

redazionejuvenews

La Juventus oggi scenderà in campo alle 18 al Picco contro lo Spezia, per proseguire il buon momento in campionato, dopo le vittorie con Salernitana e Fiorentina. Il pensiero però sarà anche all'Europa League, che giovedì ha visto i bianconeri pareggiare col Nantes, in attesa del match di ritorno di giovedì prossimo. Tra un andamento che ha avuto alti e bassi e la penalizzazione per il caso plusvalenze, questa stagione sta suscitando tanti sentimenti diversi ai tifosi bianconeri.

Tra questi c'è anche Mara Maionchi. La produttrice discografica, conduttrice radiofonica e noto volto televisivo, ha parlato delle sue sensazioni sulla Juventus, in un'intervista a Tuttosport. Ecco cosa ha detto: "In questo momento sinceramente li lascerei tutti a casa. Io mi sarei portata, pagando io, Platini, Del Piero. Quelli di oggi non mi entrano nel cuore. Hanno tutti nomi strani, sono tutti capricciosi. Ci vorrebbe un bel Rossi. Un bel Paolo Rossi per noi tifosi della Juventus. Nemmeno Vlahovic? Così mette tristezza anche a me? No grazie".

La Maionchi auspica il ritorno di Conte: "È forte. Mi piacerebbe che tornasse. Non so se Allegri stia pagando la situazione, se l’hanno pagata i giocatori o più semplicemente se non sia riuscito a trovare la quadra. Non è sicuramente una bella stagione per la Juventus, per noi tifosi che soffriamo. Ma non facciamo drammi: abbiamo goduto molte volte".