Juve, allenamento in vista del derby: assente Danilo

La Juve comincia ad allenarsi in vista del Derby della Mole contro il Torino: il report dell'allenamento odierno

Neanche il tempo di ripensare al pareggio all'ultimo secondo contro l'Atalanta che per la Juventus è subito il momento di tornare in campo ad allenarsi. Venerdì, infatti, i bianconeri affronteranno il Torino in Serie A, in un Derby della Mole che si prospetta più interessante che mai. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti sulla sessione di allenamento odierna: "Un giorno di pausa post Bergamo e poi di nuovo in campo. La Juve è tornata ad allenarsi oggi, per iniziare la preparazione in vista del Derby della Mole, che attende i bianconeri venerdì sera alle 20.45 all’Allianz Stadium. Menu di giornata: inizio con lavoro fisico e atletico, per poi focalizzarsi su esercitazioni tecniche e di possesso della palla, per concludere con partitella. Non si è allenato Danilo, che ha usufruito di un giorno di permesso. Domani si torna in campo al mattino". (Juventus.com)