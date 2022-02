Danilo: “Gol dedicato alla squadra, qui sono felice. I tre davanti..”

Il difensore della Juventus ha parlato dopo la partita contro l'Atalanta ripresa dai bianconeri grazie al suo gol nei minuti finali che ha regalato il pareggio

La Juventus ha pareggiato ieri sera la partita contro l'Atalanta valevole per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I bianconeri hanno pareggiato una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata dal gol di Malinovskyi e ripresa sul finale dal gol di Danilo che ha pareggiato la partita, commentandola ai microfoni di DAZN.

"Alla fine abbiamo lottato, abbiamo provato a vincere in tutti i modi, ma un pareggio in uno scontro diretto così, fuori casa, ci sta. Ma secondo me dobbiamo crescere su questo, abbiamo avuto delle occasioni, siamo andati vicini alla loro porta ma non abbiamo segnato. La squadra comuque deve proseguire su questa strada e andare avanti".

"Qusto gol lo dedico a tutta la squadra perchè abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, siamo stati zitti, lavorando, quindi questo gol va dedicato a tutta la squadra per il lavoro che stiamo facendo. Per me è un gol che significa tanto, io sono stato comunque in giro per due-tre Paesi, cercando di trovare una squadra dove poter fare il mio lavoro, essere felice, giocare a calcio, che è quello che mi piace da quando ero bambino, quindi alla Juve ho trovato questa opportunità. Questo gol significa tanto per me".