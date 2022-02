Juve, Cuadrado è una risorsa da non lasciarsi scappare

L'esterno colombiano è prezioso Allegri, perché può essere utilizzato in più ruoli. Il punto sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Un giocatore unico nel suo genere . Juan Cuadrado nei suoi anni alla Juventus ha dimostrato di essere diverso dagli altri. Gli allenatori si sono avvicendati sulla panchina bianconera dal suo arrivo, datato 2015, ma lui è sempre stato molto utile per tutti loro. E Massimiliano Allegri , che ormai lo conosce bene, non fa eccezione. Il nazionale colombiano è un elemento prezioso del suo scacchiere tattico, grazie alla sua estrema duttilità . Può giocare terzino , garantendo una fase di spinta notevole, da buon sudamericano. Può essere impiegato a centrocampo , dove il suo dinamismo può far comodo in certi momenti delle gare. Ma può essere anche schierato nel tridente d'attacco "light" , al posto di uno tra Morata e Dybala, per garantire un equilibrio maggiore.

Per questo Allegri e la Juventus non vogliono perdere un tassello così importante, un jolly che dà qualità e imprevedibilità in ogni zona dove viene impiegato. I discorsi per il rinnovo sono in corso e le volontà sembrano coincidere. Il giocatore a maggio compirà 34 anni e, nonostante la forma fisica sia eccellente, è un parametro da tenere in considerazione per la società. La dirigenza infatti sta applicando una politica oculata sugli stipendi e quindi la proposta per il colombiano sarebbe inferiore a quello che guadagna attualmente (circa 5 milioni di euro). La proposta di ingaggio dei bianconeri è di 4 milioni più bonus, legati alle prestazioni del giocatore. Le parti sono sempre vicine, la Juve non se lo vuole far scappare.