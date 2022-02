Juventus-Torino, i convocati: in 5 out tra i bianconeri

A poche ore dall’inizio del Derby della Mole, Juventus e Torino hanno comunicato le liste dei convocati. Tra le fila bianconere nessuna sorpresa. Gli unici assenti di spessore sono i già noti Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa...

A poche ore dall'inizio del Derby della Mole , Juventus e Torino hanno comunicato le liste dei convocati. Tra le fila bianconere nessuna sorpresa. Gli unici assenti di spessore sono i già noti Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa (infortunati) e Danilo (squalificato). In casa Torino, invece, Ivan Juric lascia in tribuna l'ex Juve Marko Pjaca , non al meglio della condizione fisica. Ecco i convocati delle due squadre:

Come scenderanno in campo le due formazioni? I padroni di casa scenderanno in campo con il consueto 4-3-3. Tra i pali Szczesny, difeso da Cuadrado, de Ligt, Rugani e Alex Sandro. Il terzino colombiano sembra essere stato scelto come sostituto di Danilo sulla fascia destra, mentre a sinistra Alex Sandro è in leggero vantaggio nel ballottaggio con De Sciglio. A centrocampo spazio a Zakaria, Locatelli e Rabiot, con McKennie e Arthur che scalpitano per un posto da titolare ai danni di Rabiot e Locatelli. In attacco pronto il tridente pesante composto da Dybala, Vlahovic e Morata. Nessun ragionamento o riposo strategico in vista del Villareal: si gioca per vincere.