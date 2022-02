Verso Juve-Torino: Vlahovic contro Bremer, scontro tra titani

Juventus-Torino si prospetta un match ricco di emozioni e gol. La chiave del match potrebbe essere nello scontro tra Vlahovic e Bremer

redazionejuvenews

Domani sera alle 20.45 all'Allianz Stadium andrà in scena uno dei match più attesi da tutta la tifoseria bianconera: il Derby della Mole contro il Torino. La squadra di Massimiliano Allegri parte come favorita ma non dovrà sottovalutare la forza dei granata. All'andata, infatti, la Juventus riuscì a vincere la partita soltanto nei minuti finali, costretta ad arrendersi per gran parte del match di fronte alla difesa del Torino. Il tecnico croato in questa stagione ha completamente rivoluzionata i granata, rendendoli una squadra solida e competitiva. Il loro punto di forza è certamente il reparto arretrato: quinta miglior difesa del campionato con soltanto 25 gol subiti.

La Juventus, però, rispetto al match di andata avrà a disposizione un'arma in più: Dusan Vlahovic. I bianconeri avevano bisogno di una fonte importante di gol e il bomber serbo è stato acquistato proprio per questo. Nelle sue prime tre partite in maglia Juventus il classe 2000 ha già messo a segno due gol e non vede l'ora di segnare anche nel Derby contro il Torino. L'ex Fiorentina dovrà fare i conti con un altro fuoriclasse del campionato italiano di Serie A come GleisonBremer. Il roccioso difensore brasiliano è tra le più grandi rivelazioni della stagione e molti big club in giro per l'Europa hanno già messo gli occhi su di lui.

In questa stagione i due si sono già incontrati una volta, in Torino-Fiorentina. In quel caso a trionfare furono i granata, che vinsero il match per un secco 4 a 0. In quell'occasione Bremer riuscì a marcare alla perfezione Vlahovic, impedendogli di rendersi pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic. Ci riuscirà anche contro la Juventus? Anche fosse, la squadra di Massimiliano Allegri potrà contare su tanti altri giocatori, da Dybala fino a Morata: l'attacco bianconero è in buone mani. Chi si porterà la vittoria a casa? Lo scopriremo domani.