Juventus-Torino: designato il fischietto per il derby della Mole

I bianconeri scenderanno in campo martedì sera nella stracittadina in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium

La Juventus ha vinto contro lo Spezia nella partita andata in scena domenica, con i bianconeri che, grazie alle reti di Kean e Di Maria, hanno ottenuto tre importanti punti che hanno permesso loro di risalire ancora la classifica. Ora la squadra di Allegri giocherà il ritorno della gara valevole per gli spareggi di Europa League contro il Nantes, dopo la quale la squadra scenderà in campo martedì sera nel derby della Mole contro il Torino.