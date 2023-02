Allegri: “Bella partita, abbiamo fatto 50 punti in Serie A. Sulla Champions..”

Max Allegri , allenatore della Juventus , ha detto la sua a DAZN dopo la vittoria nel derby con il Torino . Ecco le sue parole : " I ragazzi hanno fatto una bella partita, contro una squadra rognosa , abbiamo preso due gol evitabili, non da noi, ma dieci punti sono tanti dal quarto posto, ma abbiamo fatto 50 punti".

Nel primo tempo gli siamo andati troppo dietro, troppi spazi lasciati liberi, bisognava accorciare. Dovevamo aspettare i momenti giusti e colpirli. Rabiot? C'era bisogno di fisicità, devo migliorare nello spostare palla. Punti per la Champions? Per arrivare a 73 dobbiamo fare un girone impeccabile. I tanti gol? L'importante è giocare di squadra per fare gol".