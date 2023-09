Juve, Torchia: “Colpito dall’atteggiamento della squadra”

Davide Torchia , intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, è ritornato sulla vittoria dell'ultimo match di Serie A disputato dalla Juventus . Ecco le sue parole: "La Juve contro la Lazio ha fatto una bella partita. Ha concesso poco ad una squadra a cui se lasci il pallino del gioco ti può mettere in difficoltà. I bianconeri invece hanno aggredito e conquistando il gioco fin da subito ed hanno poi saputo tenere in mano le redini della partita. Mi ha colpito in positivo l'atteggiamento della squadra, che si denota anche nell'immediato 3-1 di Vlahovic dopo la rete di Luis Alberto ".

L'ex calciatore ha proseguito: "Questa squadra viene da un anno pesante per via di questioni extracalcistiche alle quali, ricordiamolo sempre, i calciatori non restano mai indifferenti, ma adesso mi da l'impressione di essersi scrollata di dosso molte preoccupazioni. Io non voglio fare una sviolinata a Giuntoli, ma nella Juventus ricopre un ruolo che spesso era rimasto sguarnito ultimamente".