Declino Juve, 0 giocatori bianconeri nella top11 dei più costosi della Serie A

Per anni e anni la Juve ha dominato incontrastata in Serie A ma ora le cose sono molto diverse. I bianconeri stanno vivendo un momento di crisi, come sottolineato anche dai valori di mercato di Transfermarkt. Nel nuovo aggiornamento, infatti, il sito esperto in valutazioni di mercato ha stilato la top11 dei giocatori più costosi della SerieA : non è presente neanche un calciatore bianconero.

La Juve ha giocatori di valore (Vlahovic costa 70 milioni e Chiesa 45), ma in ruoli in cui le altre squadre di Serie A hanno calciatori migliori. In generale il club bianconero è quarto in classifica con un valore complessivo di 420 milioni, alle spalle di Napoli (588), Inter (563) e Milan (420). I bianconeri rispetto all'ultimo aggiornamento di mercato si sono però svalutati per un totale di 13 milioni di euro. Periodo no.