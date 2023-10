UFFICIALE – Niente Serbia per Vlahovic: la schiena preoccupa la Juventus

La schiena continua a tormentare Dusan Vlahovic . Dopo aver saltato gli ultimi impegni ufficiali con la Juventus , il calciatore ha dovuto rifiutare la convocazione della Nazionale della Serbia . A comunicarlo è stata la stessa Federazione serba tramite i propri canali ufficiali. Il giocatore proseguirà il suo lavoro personalizzato a Torino, puntando a recupere per il Milan .

Ecco la nota della Federazione della Serbia sull'attaccante della Juventus: "A causa di problemi di infortunio e mal di schiena, Dušan Vlahović non sarà disponibile per l'allenatore Dragan Stojković per le prossime partite delle qualificazioni al Campionato Europeo contro Ungheria e Montenegro".