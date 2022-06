Juve, i 10 gol più belli della stagione 2021/22: al 1° posto la perla di Morata

In casa Juve è stata una stagione ricca di emozioni, positive e negative. I bianconeri hanno dovuto fare i conti con diverse problematiche, riuscendo a risolverle solo in parte. Il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League sono stati raggiunti, ma in generale la stagione della Vecchia Signora non può che essere definita come deludente. Non per questo sono mancati i gol, alcuni particolarmente belli e da ricordare. Andiamo alla scoperta dei 10 gol più belli della passata stagione.