Juve, Barzagli: “Due finali perse e zero trofei, stagione insufficiente”

Dagli studi di Dazn la leggenda bianconera Andrea Barzagli ha commentato la stagione della Juve di Massimiliano Allegri

E' dello stesso parere una leggenda bianconera come Andrea Barzagli, che dagli studi di Dazn ha commentato: "Il mio voto alla Juve è sotto la sufficienza, per forza. Non solo per il risultato sportivo, ma un club come la Juventus parte sempre per alzare trofei e quest'anno non ne ha conquistato nemmeno uno, perdendo due finali. In campionato è arrivata in Champions, però... Rispetto all'inizio di questo campionato, qualcosa di importante si è creato, delle buone basi. Con l'addio di Chiellini, però, andrà visto chi verrà inserito e andrà monitorata la crescita degli altri. Dybala andrà via, Chiesa tornerà dopo un lungo infortunio. Dovremo vedere il mercato".