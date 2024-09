Juve, Toni: “Vlahovic può dare 30 gol, killer d’area”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante Luca Toni ha parlato di Vlahovic: "Ama la Juve, non sono molti quelli come lui"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex attaccante Luca Toni ha parlato di Vlahovic: “Ama la Juventus, non vedo molti attaccanti come lui in giro, con queste potenzialità. Se continua a fare bene io punterei su di lui anche per il futuro. Thiago Motta coinvolge molto il centravanti nel suo gioco e questo può fare soltanto bene a Dusan che così ha la possibilità di crescere. Dusan è un killer d’area, lo è sempre stato”.

Juve, le parole di Toni

“Siamo solo all’inizio ma i segnali sono incoraggianti sotto questo punto di vista. Ha segnato due reti ma con un po’ di fortuna in più sarebbero di più ora. La Juventus giocherà tante partite partecipando a cinque competizioni quindi sì, può arrivare a 30 goal“, ha concluso.