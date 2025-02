Juve, Toni: “Kolo e Vlahovic dovrebbero giocare insieme ma…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex attaccante Luca Toni ha parlato del reparto offensivo della Juve: “L’impatto di Kolo Muani sulla Juventus mi ha colpito. Arrivare a gennaio e imporsi subito non è scontato. Sta facendo la differenza, però se il colpo più importante dei bianconeri è un prestito, non è un bel segno…

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex attaccante Luca Toni ha parlato del reparto offensivo della Juve: “L’impatto di Kolo Muani sulla Juventus mi ha colpito. Arrivare a gennaio e imporsi subito non è scontato. Sta facendo la differenza, però se il colpo più importante dei bianconeri è un prestito, non è un bel segno… Sarebbe meglio fosse uno dei rinforzi che la Juventus ha acquistato a suon di milioni in estate. È un attaccante con movenze abbastanza uniche. Ha qualcosa di Osimhen, però non è un bomber spietato come l’ex Napoli in area di rigore. Kolo Muani ha segnato 3 gol in due partite con la Juventus, ma a parte la stagione all’Eintracht Francoforte non ha mai avuto numeri altissimi a livello di reti”.

Juve, le parole di Toni

“Soprattutto in casa, e contro certe squadre, penso che Kolo Muani e Vlahovic possano anche giocare insieme dal primo minuto. Con il francese più largo come nel finale della partita con l’Empoli o con un 4-2-4 offensivo. Se Dusan contro il Como dovesse finire ancora in panchina, è vero che sarebbe la terza consecutiva da quando c’è il francese, però non dimentichiamoci che Vlahovic ha segnato 13 gol e resta il capocannoniere della Juventus. Kolo Muani è più mobile e lega maggiormente il gioco. Il serbo è un autentico killer in area. Se Dusan entra dalla panchina con la cattiveria e la professionalità mostrata contro l’Empoli diventa comunque un valore aggiunto. A fine anno dovranno fare tutti delle valutazioni. A partire dalla Juventus che si dovrà chiedere su quale tipo di centravanti vorrà puntare. Osimhen garantisce più profondità di Vlahovic, ma forse lega il gioco pure meno di Dusan. E quindi non so se per Thiago Motta cambierebbe troppo”, ha concluso. Nel frattempo arriva un annuncio improvviso: colpo di scena, Frattesi alla Juventus! <<<