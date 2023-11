Juve, Toni rassicura: “I gol degli attaccanti arriveranno”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Luca Toni ha parlato dei bomber di Inter e Juve: "A Vlahovic serve una scintilla"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Luca Toni ha parlato dei bomber di Inter e Juve: "Lautaro Martinez è sempre più leader e goleador. E la fortuna dell’Inter è che in Europa non lo considerano ancora alla pari degli altri top player e non lo hanno portato via con offerte faraoniche... Gli attaccanti della Juventus hanno smesso di segnare? Sono in quattroe tutti molto forti: credo sia proprio l’ultimo dei problemi per Max Allegri, i loro gol arriveranno".

Su Vlahovic ha aggiunto: "Quando è entrato contro Fiorentina e Cagliari, mi è sembrato sereno: questo è un ottimo punto di ripartenza, soprattutto perché ultimamente è sempre stato Kean il titolare. Moise, al di là che non ha segnato per una questione di centimetri, ha fatto bene. Ma resto convinto che Dusan possa segnare ancora 20 gol perché i bomber come lui, quando decollano, sono in grado di realizzare 4-5 gol in una settimana. Serve una scintilla, magari alla ripresa decide il derby d’Italia e gli svolta la stagione".

Chiosa finale sul derby d'Italia: "L’Inter è più forte, almeno sulla carta. Allegri può giocare bene o male, quelli sono anche gusti, però finora sta facendo qualcosa di eccezionale a livello di risultati. Se la Juve è seconda, è perché l’allenatore sta valorizzando al massimo le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Non dimentichiamoci le squalifiche di Pogba e Fagioli. Inzaghi ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, ha retto agli urti ed è arrivato in finale di Champions. La sua Inter è forte e consapevole: se vincono e vanno a più 5, si lanciano in fuga come il Napoli lo scorso anno e possono “uccidere” il campionato. Ma se trionfa la Juve, Allegri fa il sorpasso e mette paura ai nerazzurri".

