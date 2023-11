Bocci: “Inter favorita ma Juve non da meno. Garanzia di forza mentale”

Alessandro Bocci ha parlato di Inter e Juve in ottica scudetto: i bianconeri godrebbero di una forza mentale senza grossi paragoni in Italia

Nel suo pezzo su Il Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha approfondito il confronto tra Inter e Juventus , le due squadre al vertice della Serie A. Ecco cosa ha scritto: "Sorpasso e contro sorpasso. Il campionato si sta trasformando in un duello tra Inzaghi e Allegri , specialisti della difesa a tre. Tra due domeniche il derby d’Italia tra Juve e Inter sarà con vista sullo scudetto. Le altre si stanno squagliando. (...). La consapevolezza dei nerazzurri contro la concretezza dei bianconeri. Inzaghi sta crescendo, nella lettura delle partite e nella gestione del turnover e ha migliorato una squadra che Marotta e Ausilio hanno modellato senza soldi sul mercato".

Il giornalista ha proseguito: "L’Inter, è inutile girarci intorno, è favorita. (...) Ma la Juve non molla. Cinque vittorie di fila, senza mai largheggiare e sempre soffrendo le pene dell’inferno stanno a dimostrare la bontà del lavoro di Allegri. L’aspetto mentale è importante e da quel punto di vista la Signora è una garanzia. Ora deve ritrovare l’attacco smarrito, forse il reparto con maggior qualità della squadra. (...). L’Inter ha forza e tecnica. La Juve, invece, ha le idee chiare: sa quali sono i suoi limiti e come aggirarli. Max ha detto che in una partita secca la differenza di valori si assottiglia: vediamo cosa riesce a inventarsi".