Juve, Thiago Motta: “Esclusione Douglas Luiz? Se entrerà…”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio della partita contro il Verona

Prima del fischio d’inizio della partita contro il Verona l’allenatore della Juve Thiago Motta ai microfoni di Dazn ha detto: “Sicuramente è una partita diversa, il Verona è una squadra che alterna tantissimo soprattutto la prima pressione per non dare la possibilità di costruire all’avversario. Poi si difendono molto bene quando si mettono col blocco basso, noi dobbiamo capire questi momenti e non permettergli di essere comodi nel loro gioco cercando di fare il nostro, giocando a calcio ma senza perdere equilibrio”.

