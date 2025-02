Juve, Thiago Motta a forte rischio: a fine stagione può dire addio

Dopo l'eliminazione da Champions e Coppa Italia, in casa Juve non resta che lottare per il quarto posto in Champions League. Motta rischia

Nel giro di una settimana la Juve è stata eliminata dalla Champions League e dalla Coppa Italia e ora per i bianconeri non resta che lottare per il quarto posto in classifica. Nonostante il nuovo allenatore e il mercato faraonico, quindi, per la Vecchia Signora sarà l’ennesima stagione deludente. Proprio per questo ora Thiago Motta è in forte bilico. Difficile che venga esonerato ora ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a giugno potrebbe essere addio. Questo a prescindere o meno dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Juve, le parole di Thiago Motta

Al termine della partita Thiago Motta in conferenza stampa ha detto: “Non c’è spiegazione. La responsabilità è mia, mi vergogno di vedere la squadra di giocare in questo modo nel primo tempo e spero che anche i miei giocatori abbiano questa sensazione. Nel primo tempo è mancato l’atteggiamento, vuol dire che io non ho saputo trasmettere l’importanza di giocare una partita di questo genere con la maglia della Juventus. Mi vergogno. Uno può sbagliare un passaggio, ma nel primo tempo nessuno ha preso la responsabilità e ha giocato 20 volte col portiere. Perdevamo palla e ci fermavamo. Chiedo scusa, la gente che è venuta oggi è stata anche gentile con noi perché meritavamo molto di più di quanto abbiamo sentito oggi. Questa è l’analisi della mia squadra. Sento vergogna di vedere una cosa del genere e spero che anche i miei giocatori abbiano questa sensazione. Il pretendere senza dare niente, è nella vita non solo nel calcio”. Nel frattempo la Juve pensa a uno scambio folle: Douglas Luiz per… <<<