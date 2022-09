Juve, presentata la terza maglia per la stagione 2022/23

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha presentato la terza maglia per la stagione 2022/23: "Ispirata al passato per creare il futuro"

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato quella che sarà la terza maglia (confermate le indiscrezioni) per la stagione 2022/23. Una maglia ispirata ai colori del passato (rosa e blu) ma con una fantasia molto particolare che guarda al futuro e tutte le ultime tecnologie targate Adidas. In pieno stile Juventus. Ecco il comunicato del club bianconero: "Ispirata al passato per creare il futuro: ecco a voi la nostra terza maglia per la stagione 2022/23 powered by Adidas Football! Il terzo kit farà il suo esordio in occasione di Juventus – Salernitana domenica 11 settembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

Tornano due colori che hanno caratterizzato la nostra storia, il rosa e il blu, per l’occasione fusi a creare un effetto caleidoscopico unico. Una maglia intrisa di storia, ma che guarda al futuro. Come nella prima e nella seconda maglia, anche qui troviamo intessute le stelle, simbolo di magia che rappresenta la storia della Juventus: in questo terzo kit la stella viene reinventata come parte di un modello caleidoscopico ingegnerizzato nel tessuto. Sul colletto e sui risvolti delle maniche troviamo il blu, con le strisce sulle spalle e i loghi bianchi sul petto che spiccano nella vivacità della divisa.

La nuova maglia è realizzata al 100% con materiali riciclati e con l’ultima innovazione dei materiali adidas: la tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL, progettata per far sentire i giocatori freschi e asciutti durante la partita, ottimizza la distribuzione del sudore e massimizza il flusso d’aria per garantire una situazione di comfort eccezionale. La maglia replica offre vantaggi simili grazie all'inclusione della tecnologia AEROREADY – KEEP DRY che permette ai fans di sentirsi a proprio agio, oltre a gestire il sudore del corpo per una sensazione di asciutto costante. Potete acquistare la divisa third da oggi nello Juventus Online Store e negli store fisici della Juventus. Passato e futuro si uniscono". (juventus.com)