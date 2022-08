Juve, svelata la nuova terza maglia in vista della prossima stagione

La nuova stagione sta per avere inizio e la Juve si prepara a tornare a combattere per i primi posti in classifica. Ma se da una parte il successo sportivo è qualcosa di fondamentale, dall'altra la Vecchia Signora si conferma sempre di più come un brand in continua crescita. Sponsorizzazioni, partnership, eventi in aiuto dei più bisognosi: la Juve non è soltanto una squadra di calcio.