Juve-Salernitana, le fasi di vendita dei biglietti: tutti gli sconti e le novità

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha comunicato le fasi di vendita per i biglietti del match contro la Salernitana . Ecco il comunicato: "La sesta giornata del campionato di Serie A metterà di fronte Juventus e Salernitana nel week-end del 10/11 settembre. Andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per acquistare il biglietto per questa partita che coinciderà con la prima sfida proprio del mese di settembre all’ Allianz Stadium.

I soci JOFC, invece, potranno fare riferimento al proprio Official Fan Club per tutte le informazioni e le modalità di acquisto.

In vista di questa gara si aggiungerà una tariffa speciale, la tariffa “Famiglia”, dedicata agli Under 30 e alle donne che potranno, così, usufruire di uno sconto rispetto al prezzo intero del biglietto.

Si ricorda che sarà consentito l’accesso senza tagliando il giorno dell’evento soltanto ai bambini con un’età inferiore ai 6 anni per i posti standard. Per i posti con Hospitality, invece, l’accesso senza tagliando il giorno dell’evento sarà consentito soltanto ai bambini con un’età inferiore ai 4 anni.

Per accedere alle fasi di vendita è necessario iscriversi all’Official Ticket Shop tramite Juventus Card, tramite numero di membership (per essere riconosciuti ed accedere alle fasi di vendita riservata) oppure, se non si è in possesso di una delle precedenti, è possibile registrarsi anche tramite indirizzo mail. VI ASPETTIAMO ALL’ALLIANZ STADIUM, VI ASPETTIAMO A CASA!". (juventus.com)