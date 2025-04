Juve, Tavolieri: “Il destino di Mbangula era legato a Thiago Motta”

Tavolieri ha parlato dell'attaccante della Juve, Mbangula: per la giornalista, la sua posizione sarebbe incerta dopo l'addio di Thiago Motta

Intervistata per TJ, Sacha Tavolieri ha parlato dell’attaccante della Juventus, Samuel Mbangula. Ecco le sue parole: “Il suo destino era legato a Thiago Motta, ora non ci sono più delle certezze legate al suo futuro. E anche quanto succederà ancora in panchina potrebbe incidere sulla sua situazione. Mbangula sta bene alla Juventus ed è contento di indossare questi colori, ma ci sono squadre francesi e tedesche che continuano a monitorare la situazione. Lui vorrebbe restare, ma sicuramente è ancora tutto in divenire”.

Tavolieri: “Nonge ha perso del tempo per scelte personali”

Inoltre, sulle difficoltà di Joseph Nonge di ritagliarsi dello spazio al Servette, la giornalista, voce di Sky Sport CH, ha detto: “Non parlerei di questo, perché Nonge sta imparando il calcio degli adulti e questo è un fattore molto importante per un calciatore. Quando lui si è trasferito alla Juventus pensava di essere già arrivato con qualche dribbling, ma invece sta capendo ora cosa significa giocare in realtà dove c’è pressione. Il Servette è un bel banco di prova, è sceso in campo 5 volte su 11 e sta facendo del suo meglio. Ci vorrà del tempo, lui ne ha perso un po’ per scelte personali e ora si sta riprendendo bene in Svizzera. Dobbiamo aspettare come andranno le cose, per me è un giocatore che sta crescendo e che ha superato le difficoltà”. Leggi anche le ultime news sul calciomercato della Juventus <<<