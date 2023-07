Juve, Tancredi: “Allegri re del mercato, ha rovinato i piani dell’Inter”

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Tancredi Palmeri ha approfondito l'argomento Massimiliano Allegri . Per il giornalista l'allenatore della Juventus è riuscito in questa fase di calciomercato di fare tutto ciò che si era preposto. In particolare, di disturbare le azioni di rafforzamento dell' Inter . Ecco cosa ha detto: "Se nel calcio tutto è relativo, nel senso che non conta essere forti in sé ma semplicemente esserlo più degli altri, allora al 22 luglio il vincitore assoluto del mercato è Massimiliano Allegri . La Juventus per ora non è migliorata granché, anzi al momento si può dire che sia rimasta allo stesso livello nel complesso, ma da generale che se ne va in guerra Allegri ha adottato il concetto per il quale la priorità sia danneggiare il nemico, a tutti i costi".

Allegri "nemico" dell'Inter

Il giornalista ha proseguito la sua disamina sull'operato del tecnico della Juventus: "Nella testa di Max il nemico giurato era e resta l’Inter. Non tanto per juventinità. Non solo per la presenza dell’ex sodale Marotta a cui solo 3 mesi fa negli spogliatoi rinvolgeva strilli di malaugurio per la qualificazione in Champions. Ma anche perché più prosaicamente Allegri sono due anni che ripete credendoci o meno che l’Inter è la favorita per la scudetto. E dunque se nel calcio tutto è relativo, se non puoi diventare forte come l’avversario che ritieni più forte, allora l’altro passo è renderlo più debole per tirarlo giù al tuo livello. Al di là di quanto possa effettivamente servire Lukaku alla causa allegriana e per carità serve. Perché con un totem simile Allegri si sente ancora più giustificato a sistemarsi in difesa. Per poi dare palla lunga e contropiede a uno che tenga occupata tutta la difesa avversaria. Ma quando addirittura già a maggio il mister juventino si è speso personalmente per accalappiare il belga, è evidente che fosse ugualmente importante per lui l’intenzione di rovinare i piani all’Inter. E ci è riuscito bene Allegri, sapendo che aveva di fronte un fuscello volubile alle correnti, turbato dalle panchine di Champions e volubile alle voci di ribellione alimentate dalla mamma. E chissà quanto la serenità di Lukaku non sia stata molestata anche nella finale stessa, quando è entrato a partita in corso e a insaputa di tutti già covava il grande tradimento sentendosi giustificato perché non considerato la prima scelta".