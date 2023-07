Juve, novità in allenamento: Allegri prova Yildiz al posto di Pogba

Nuovo ruolo per Yildiz? Allegri nel corso dell'allenamento ha provato il giovane trequartista della Juve come mezzala al posto di Pogba

redazionejuvenews

Per ogni squadra di Serie A il ritiro estivo è l'occasione per tornare in forma in vista dell'inizio della stagione ma anche per testare nuovi giocatori e tattiche.

Non a caso in casa Juve Massimiliano Allegri ha provato un nuovo, interessantissimo ruolo per Yildiz. Il giovane trequartista turco è stato infatti schierato come mezzala, nel posto che di solito dovrebbe occupare Pogba.

Il francese è ancora alle prese con il lungo infortunio e non è partito per la tourneè negli USA. Di conseguenza Yildiz ha preso il suo posto e se dovesse convincere potrebbe anche rimanere in prima squadra. Staremo a vedere.