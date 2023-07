Juve, le possibili scelte di Xavi e Allegri per la prima amichevole di lusso

Tra poche ore i bianconeri scenderanno in campo per affrontare gli uomini di Xavi a Santa Clara

Fino al 2 agosto la Juve sarà negli States per il preseason. Domani i bianconeri sfideranno il Barcellona di Xavi: la gara andrà in scena alle 4:30 di mattina (orario italiano). Alle amichevoli prenderanno parte -oltre a Juve e Barça- anche l'Arsenal, il Manchester United, il Milan e il Real Madrid. In tutto ciò come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'amichevole contro il Barcellona potrebbe essere l'occasione giusta per trattare con i dirigenti blaugrana per Kessie I catalani sarebbero pronti anche ad aprire all'ipotesi prestito.