Juve, ansia per le condizioni di Stefano Tacconi: operato per ischemia

L'ex portiere della Juve Stefano Tacconi è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un'ischemia: le parole della moglie

Dopo la rottura l’emorragia cerebrale da rottura dell’aneurisma che lo aveva colpito nell’aprile del 2022, l’ex portiere della Juve Stefano Tacconi è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa di un’ischemia con ostruzione dell’arteria. Il bollettino medico fa sapere che i due eventi non sono collegati, che l’intervento è andato per il meglio e che il paziente è sveglio, lucido e asintomatico. Intervistata da Mattino 5 la moglie ha detto: “È andato tutto a buon fine, ora è in rianimazione e ancora non l’abbiamo visto. Speriamo di vederlo nel pomeriggio. Il medico che l’ha operato inizialmente era molto molto preoccupato per la difficoltà dell’operazione invece ora era soddisfatto dell’esito. Non vediamo l’ora di vederlo, alle 13 avrò una riunione con i professori e poi mi consentiranno di vederlo”.